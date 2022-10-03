Минобороны РФ: российские системы ПВО уничтожили 15 снарядов РСЗО HIMARS

Снаряды были обнаружены в районах трех населенных пунктов.

Российские системы ПВО уничтожили 15 снарядов РСЗО HIMARS. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Снаряды были обнаружены в районах населенных пунктов Новая Каховка, Веселое и Новая Збурьевка Херсонской области. Также российские ПВО сбили три беспилотника в районах Валерьяновки (ДНР), Купянск и Борозенское (Херсонская область).

Ранее в Минобороны сообщили, что потери ВСУ на Краснолиманском направлении составили более 900 человек

Видео: Минобороны России