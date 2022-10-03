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Минобороны РФ: российские системы ПВО уничтожили 15 снарядов РСЗО HIMARS

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Снаряды были обнаружены в районах трех населенных пунктов.

Российские системы ПВО уничтожили 15 снарядов РСЗО HIMARS. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Снаряды были обнаружены в районах населенных пунктов Новая Каховка, Веселое и Новая Збурьевка Херсонской области. Также российские ПВО сбили три беспилотника в районах Валерьяновки (ДНР), Купянск и Борозенское (Херсонская область).

Ранее в Минобороны сообщили, что потери ВСУ на Краснолиманском направлении составили более 900 человек

Видео: Минобороны России

Теги: himars, игорь конашенков, минобороны россии, пво, рсзо, снаряды
Категории: Лента новостей, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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