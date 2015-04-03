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Минобороны РФ: потери ВСУ на Краснолиманском направлении составили более 900 человек

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В районе Славянска было нанесено массированное огневое поражение резервам противника.

Потери ВСУ на Краснолиманском направлении составили более 900 человек. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

В районе Славянска было нанесено массированное огневое поражение резервам противника. Также под удар попали подразделения механизированной бригады украинских войск. За сутки были уничтожены до 100 военнослужащих, шесть единиц бронетехники и две боевые машины РСЗО "Град".

Ранее Кадыров заявил об отправке трех несовершеннолетних сыновей в зону спецоперации.

Видео: Минобороны России

Теги: вооруженные силы украины, игорь конашенков, краснолиманское направление, минобороны россии, потери
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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