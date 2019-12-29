Есть также пострадавшие.

Минобороны Турции сообщило о гибели двух военных в Идлибе. Солдаты скончались в результате авиаудара, нанесенного ВВС Сирии в среду, 26 февраля. Об этом сообщили представители ведомства национальной обороны в Twitter. Известно, что еще двое человек оказались ранены. После нападения Турция нанесла ответный удар по военным объектам режима Асада.

Напомним, что в регионе резко обострилась ситуация. Введение режима тишины, предложенного военными Турции и России, не сработало.

Ранее российские и сирийские военные атаковали боевиков в Идлибе с воздуха.

Видео: YouTube/Al Jazeera English