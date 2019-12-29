Минобороны Турции сообщило о гибели двух военных в Идлибе. Солдаты скончались в результате авиаудара, нанесенного ВВС Сирии в среду, 26 февраля. Об этом сообщили представители ведомства национальной обороны в Twitter. Известно, что еще двое человек оказались ранены. После нападения Турция нанесла ответный удар по военным объектам режима Асада.
Напомним, что в регионе резко обострилась ситуация. Введение режима тишины, предложенного военными Турции и России, не сработало.
Ранее российские и сирийские военные атаковали боевиков в Идлибе с воздуха.
Видео: YouTube/Al Jazeera English
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