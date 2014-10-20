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Минобороны Сирии сообщило о ранении четырех военных при атаке Израиля
Сегодня, 7:42
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lesjasap

Минобороны Сирии сообщило о ранении четырех военных при атаке Израиля

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Предположительно, территорию страны атаковал Израиль.

Минобороны Сирии сообщило о ранении четырех военных при атаке Израиля. Такое сообщение размещено на местном информационном портале SANA. Известно, что атака произошла в южном направлении от Дамаска в ночь на 8 апреля. Кроме погибших нанесен материальный ущерб объектам на территории страны.

Наши ПВО отражают израильскую агрессию на южные районы. Были ранены четыре солдата, и нанесен материальный ущерб.

заявление Минобороны Сирии

В оборонном ведомстве уточнили, что правительственные ПВО Сирии смогли обезопасить население страны от большей части выпущенных ракет противника. Предположительно, боеголовки были запущены со стороны Ливана (или Голанских высот) Израилем. В настоящее время Иерусалим не прокомментировал информацию о причатности к нападению.

Сирийская ПВО отразила атаку Израиля в районе Хама.

Фото: Pixabay.com

Теги: голанские высоты, дамаск, израиль, ливан, пво, ракетный удар
Категории: Новости Сирии, Криминальные происшествия, Происшествия, Мировые новости, Лента новостей, Тема дня,

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