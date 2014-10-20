Минобороны Сирии сообщило о ранении четырех военных при атаке Израиля. Такое сообщение размещено на местном информационном портале SANA. Известно, что атака произошла в южном направлении от Дамаска в ночь на 8 апреля. Кроме погибших нанесен материальный ущерб объектам на территории страны.
Наши ПВО отражают израильскую агрессию на южные районы. Были ранены четыре солдата, и нанесен материальный ущерб.
заявление Минобороны Сирии
В оборонном ведомстве уточнили, что правительственные ПВО Сирии смогли обезопасить население страны от большей части выпущенных ракет противника. Предположительно, боеголовки были запущены со стороны Ливана (или Голанских высот) Израилем. В настоящее время Иерусалим не прокомментировал информацию о причатности к нападению.
Сирийская ПВО отразила атаку Израиля в районе Хама.
Фото: Pixabay.com
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все