Большую часть ракет Дамаск смог перехватить.

Сирийская ПВО отразила атаку Израиля в районе Хама. Об этом рассказали местные журналисты SANA со ссылкой на источник в военной отрасли. Известно, что ракеты могли долететь до центральной части страны.

Израильская воздушная агрессия, удар которой сегодня на рассвете пришелся на провинцию Хама, привел к гибели семьи, состоящей из отца, матери и двух детей, и ранениям еще четырех человек, среди которых женщина, двое детей и пожилая женщина сирийское информационное агентство

Нападение совершено около 4 часов утра по местному времени (около 5 часов утра по московскому времени). Ракеты были выпущены со стороны Триполи из северной части Ливана. Большую часть боеголовок противовоздушная система защиты Сирии смогла перехватить.

Лавров встретился с делегацией сирийской оппозиции.

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