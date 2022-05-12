Игорь Кириллов сообщил задачах киевского Центра общественного здоровья.

Минобороны: США использовали Мариуполь как центр по работе с возбудителем холеры. Соответствующее заявление сделал на брифинге с журналистами руководитель войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России Игорь Кириллов. По словам эксперта, американская сторона и киевский режим использовали город как региональный центр по сбору и паспортизации возбудителя инфекции, исследования над которой велись в биологических лабораториях на Украине.

Отобранные штаммы направлялись в Центр общественного здоровья в Киеве, на который возложены функции по дальнейшей отправке биоматериалов в США. Игорь Кириллов, глава РХБЗ

Военный подчеркнул, что имеются данные об экстренной ликвидации документации, которая подтверждала бы работу с американским оборонным ведомством. В РХБЗ России полагают, что деятельность биолабораторий при участии Пентагона велась на Украине с 2014 года. Об этом говорят акты передачи штаммов. Также выявлен акт ликвидации коллекции патогенных микроорганизмов от 25 февраля 2022 года.

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Фото и видео: Минобороны России