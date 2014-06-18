Игорь Кириллов рассказал о том, что инфекция распространялась среди несовершеннолетних.

МО: распространенные в ЛНР фальшивые деньги заразили устойчивым к лекарствам туберкулезом. Об этом журналистам рассказал во время брифинга в военном ведомстве руководитель войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России Игорь Кириллов. Эксперты пришли к такому выводу, основываясь на результатах анализа документации военно-биологической деятельности Вашингтона на территории Украины.

Изучены материалы, свидетельствующие о преднамеренном использовании в 2020 году возбудителя туберкулеза с множественной лекарственной устойчивостью для заражения населения Славяносербского района ЛНР. Игорь Кириллов, глава РХБЗ

Инфицированные штаммом фальшивые денежные купюры распространялись среди несовершеннолетних граждан в населенном пункте Степовое. Бактериологические исследования показали устойчивость выявленных бактерий к имеющимся противотуберкулезным препаратам первого и второго ряда. Это говорит о стойкости заболевания, а также о дороговизне его лечения. В соответствии с заключением Луганской республиканской санитарно-эпидемиологической станции, указанные купюры также были заражены чрезвычайно опасными штаммами возбудителя в той концентрации, которая способна обеспечить развитие туберкулезного процесса.

Минобороны: Пентагон проводил эксперименты над пациентами в психбольнице под Харьковом.

Фото и видео: Минобороны России