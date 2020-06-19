Игорь Кириллов рассказал, что опыты велись в медицинском учреждении села Стрелечье.

Минобороны: Пентагон проводил эксперименты над пациентами в психбольнице под Харьковом. Соответствующее заявление сделал руководитель российских войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ Игорь Кириллов. Он пояснил, что военные располагают сведениями над опытами, проводимыми над гражданами Украины в медицинском учреждении села Стрелечье. При этом американская сторона надеялась скрыть свое участие в биологических мероприятиях.

Получены новые сведения, раскрывающие подробности бесчеловечных экспериментов Пентагона. Основной категорией подопытных являлась группа пациентов мужского пола в возрасте 40-60 лет с высокой стадией физического истощения. Игорь Кириллов, глава РХБЗ

Уточняется, что американские эксперты прибывали на территорию Украины из третьих стран. Игорь Кириллов продемонстрировал фотографию уроженки Флориды по имени Линда Опорто. Предположительно, она принимала участие в работах, проводимых в психбольнице Харьковской области.

Минобороны России заявило об ударах по 93 военным объектам на Украине, включая три склада.

Фото и видео: Минобороны России

