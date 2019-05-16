Минобороны России заявило об ударах по 93 военным объектам на Украине, включая три склада

Игорь Конашенков сообщил о работе ПВО, авиации и ракетных войск на Украине.

В российском министерстве по обороне заявили о ракетных ударах по 93 военным объектам на Украине, включая три склада с боеприпасами. Соответствующее заявление сделал официальный представитель военного ведомства Игорь Конашенков во время регулярного утреннего брифинга с журналистами от 11 мая. Он рассказал о выполнении задач в рамках специальной операции оперативно-тактической и армейской авиацией.

В течение ночи поражено 93 объекта, в том числе два пункта управления, 69 районов сосредоточения живой силы и военной техники, а также три склада боеприпасов ВСУ. Игорь Конашенков, генерал-майор РФ

Средствами ПВО ликвидированы четыре беспилотника, находящиеся в районе населенного пункта Балаклея Харьковской области, еще три дрона - в районе Рубежного Луганской Народной Республики, один - в районе острова Змеиный. Поражен БПЛА Bayraktar TB-2 в районе Архангельского Николаевской области. За ночь ракетные войска и силы артиллерии уничтожили более 400 целей ВСУ. Удары поразили около 280 местных националистов.

Средства ПВО РФ уничтожили около острова Змеиный еще один беспилотник ВСУ.

Фото и видео: Минобороны России