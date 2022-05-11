Средства ПВО РФ уничтожили около острова Змеиный еще один беспилотник ВСУ

Средства противовоздушной системы России уничтожили около острова Змеиный в Черном море еще один беспилотник Вооруженных сил Украины. Соответствующее заявление сделал в рамках регулярного утреннего брифинга с журналистами от 11 мая официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков.
Оперативно-тактической и армейской авиацией в течение ночи поражено 93 объекта, в том числе два пункта управления, 69 районов сосредоточения живой силы, три склада боеприпасов.
Игорь Конашенков, генерал-майор РФ
В общей сложности за проведенную ночь на территории Украины российскими военными поражено девять беспилотников.
Белоруссия развернет силы спецопераций на границе с Украиной.
Фото и видео: Минобороны России
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