Средства ПВО РФ уничтожили около острова Змеиный еще один беспилотник ВСУ

Игорь Конашенков сообщил о ликвидированных дронах в рамках спецоперации на Украине за ночь.

Средства противовоздушной системы России уничтожили около острова Змеиный в Черном море еще один беспилотник Вооруженных сил Украины. Соответствующее заявление сделал в рамках регулярного утреннего брифинга с журналистами от 11 мая официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков.

Оперативно-тактической и армейской авиацией в течение ночи поражено 93 объекта, в том числе два пункта управления, 69 районов сосредоточения живой силы, три склада боеприпасов. Игорь Конашенков, генерал-майор РФ

В общей сложности за проведенную ночь на территории Украины российскими военными поражено девять беспилотников.

Белоруссия развернет силы спецопераций на границе с Украиной.

Фото и видео: Минобороны России