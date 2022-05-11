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Средства ПВО РФ уничтожили около острова Змеиный еще один беспилотник ВСУ

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Игорь Конашенков сообщил о ликвидированных дронах в рамках спецоперации на Украине за ночь.

Средства противовоздушной системы России уничтожили около острова Змеиный в Черном море еще один беспилотник Вооруженных сил Украины. Соответствующее заявление сделал в рамках регулярного утреннего брифинга с журналистами от 11 мая официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков. 

Оперативно-тактической и армейской авиацией в течение ночи поражено 93 объекта, в том числе два пункта управления, 69 районов сосредоточения живой силы, три склада боеприпасов.

Игорь Конашенков, генерал-майор РФ

В общей сложности за проведенную ночь на территории Украины российскими военными поражено девять беспилотников.

Белоруссия развернет силы спецопераций на границе с Украиной.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: всу, игорь конашенков, минобороны, остров змеиный, пво, черное море
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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