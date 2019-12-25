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Белоруссия развернет силы спецопераций на границе с Украиной
Сегодня, 10:17
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Белоруссия развернет силы спецопераций на границе с Украиной

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Виктор Гулевич рассказал о втором этапе проверки боеготовности армии республики.

Белоруссия развернет силы специальных операций на государственной границе с Украиной. Соответствующее заявление сделал первый заместитель главы республиканского военного ведомства Виктор Гулевич. Эксперт прокомментировал решение Минска развернуть собственные подразделения в качестве ответа на формирование у южного направления 20-тысячной группировки ВСУ.

С целью обеспечения безопасности подразделения сил специальных операций Белоруссии развернуты на трех тактических направлениях.

Виктор Гулевич, начальник Генштаба Белоруссии

Эксперт подчеркнул, что в рамках реализации второго этапа проверки боеготовности сил немедленного реагирования на западное и северо-западное направления отправлены батальонно-тактические группы. Они усилят противовоздушную оборону республики, ракетные войска и артиллерию.

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Фото и видео: YouTube / ВоенТВ Беларуси

Теги: белоруссия, виктор гулевич, военные учения, генштаб
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, События на Украине,

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