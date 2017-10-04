Лукашенко: спецоперация на Украине многому научила Белоруссию

По словам главы республики, ранее власти видели по-другому свою армию и ее вооружение.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что спецоперация на Украине многому научила его страну. Об этом он заявил на совещании по вопросам гособоронзаказа. Его слова приводит "БелТА".

Глава республики отметил, что ранее власти видели по-другому свою армию и ее вооружение. Соответствующие вопросы Лукашенко регулярно обсуждает с министром обороны, поручая тому смотреть на события нынешнего конфликта на Украине.

Я от него требовал постоянно: "Смотри вокруг, наблюдай, делай выводы, уроки, уроки и еще раз уроки". Как мне было доложено, уроки извлечены. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Ранее Лукашенко заявил, что Белоруссия останется приверженной союзным отношениям с Россией.

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