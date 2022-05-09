Лукашенко: Белоруссия останется приверженной союзным отношениям с Россией

Он напомнил, что Россия и Белоруссия "всегда были едины".

Белоруссия сохранит дружеские отношения с Россией и продолжит поддерживать политику Кремля. Об этом выступая на площади Победы по случаю Дня Победы заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

По словам белорусского лидера, местные жители "не имеют права не поддерживать Россию". Он напомнил, что Россия и Белоруссия "всегда были едины".

У вас не получится нас разорвать на куски и разъединить. Белорусы не агрессоры. Но, оставаясь союзником и стратегическим партнером братской России, мы будем ее всячески поддерживать. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Лукашенко напомнил, что на территории Украины звучат взрывы и гибнут люди. Он подчеркнул, что батальоны националистов истребляют свой народ по этническому признаку. При этом, Запад воспринимает Россию и Белоруссию как агрессоров. Европейские страны пытаются "вычеркнуть из истории культуру, русскую культуру, язык и многовековые традиции".

Ранее мы сообщили, что Лукашенко призвал Киев задуматься о спасении целостности страны.

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