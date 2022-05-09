Лукашенко призвал Киев задуматься о спасении целостности страны

По словам главы государства, сложно было представить, что "нацизм снова поднимет голову" на территории страны, которая чудом выжила.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал Киев задуматься о спасении целостности своей страны. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на речь белорусского лидера в рамках церемонии возложения венков к монументу Победы.

В понедельник, 9 мая, в Белоруссии проводятся торжественные события, посвященные Дню Победы. Во время возложения венков к монументу Победы Александр Лукашенко упомянул, что ранее не мог представить, что на Украине, "в этой братской нам стране, чудом выжившей под сапогом фашистских оккупантов, нацизм снова поднимет голову".

Ранее мы сообщили, что в Москве отменили воздушную часть парада Победы.

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