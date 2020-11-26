Игорь Конашенков также рассказал о ликвидации топливных хранилищ на Украине.

Минобороны России сообщило об уничтожении стоянки авиатехники в пригороде Николаева. Об этом журналистам во время регулярного вечернего брифинга от 3 марта сообщил официальный представитель военного ведомства Игорь Конашенков. Эксперт заметил, что воздушная атака совершена высокоточными ракетами. Боеголовки ликвидировали крупные топливные хранилища, расположенные на территории Тернополя, Славута и Константиновки.

Высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожены крупные топливные хранилища в Константиновке Николаевской области, Славуте Ровенской области и Тернополе. Игорь Конашенков, генерал-майор РФ

Представитель российского министерства по обороне отметил, что силами ВСУ на указанных объектах осуществлялись поставки топлива для группировок на николаевском и донецком направлениях. ВС РФ нанесли удар по аэродрому Баловное, расположенному в пригороде украинского города Николаев, а также по аэродрому Васильков в Киевском области. Поражен местный Центр оповещения и управления авиацией и противовоздушной обороной.

Конашенков: ВС России высокоточным оружием уничтожили шесть украинских военных объектов.

Фото и видео: Минобороны России