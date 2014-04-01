Конашенков: ВС России высокоточным оружием уничтожили шесть украинских военных объектов

В МО РФ рассказали о работе ВКС России на Украине.

Вооруженные силы России высокоточным оружием воздушного базирования уничтожили шесть украинских военных объектов. Соответствующей информацией с журналистами в рамках утреннего регулярного брифинга от 1 апреля поделился официальный представитель министерства по обороне РФ Игорь Конашенков. Эксперт подчеркнул, что в перечне ликвидированных объектов инфраструктуры оказались пять складов ВСУ с боеприпасами.

Уничтожены шесть военных объектов Украины, в том числе пять складов боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения в Богуславском, Крестище, Резникове, Великой Новоселке и один склад горюче-смазочных материалов. Игорь Конашенков, генерал-майор РФ

Российскими средствами противовоздушной обороны от Воздушно-космических сил сбиты в воздухе украинский вертолет Ми-8, а также еще восемь ударных дронов Киева. Первый инцидент зафиксирован в районе населенного пункта Любимовка, другие - около Лисичанска, Донецка, Чернигова, Корсунь-Шевченковского, Новомихайловского.

СКР предъявит обвинение в преступлениях задержанному Росгвардией под Киевом офицеру СБУ.

Фото и видео: Минобороны России