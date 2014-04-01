СКР предъявит обвинение в преступлениях задержанному Росгвардией под Киевом офицеру СБУ

Светлана Петренко объяснила, что чиновник координировал националистов в Киевской области.

Председатель Следственного комитета России поручил провести оперативные действия с задержанным сотрудником Службы безопасности Украины, которого российские специалисты задержали на территории Киевской области. Ранее стало известно о том, что Росгвардия выявила высокопоставленного чиновника из СБУ, который мог координировать местные националистические группы и формирования, находящиеся на северо-западе государства.

Официальный представитель Центрального аппарата СК РФ Светлана Петренко уточнила, что задержанному предъявлено обвинении в совершении особо тяжких преступлений. Следственные органы намерены ходатайствовать в суде о взятии фигуранта уголовного дела под стражу, учитывая характер преступлений.

Председатель СК России поручил дать правовую оценку действиям женщины-наемника из Голландии.

Фото и видео: YouTube / Следственный комитет России

