Минобороны России сообщило об освобождении Балаклеи от украинских националистов

Игорь Конашенков сообщил о контроле ВС над Чистопольем, Новополтавкой, Жовтневое.

Минобороны России сообщило об освобождении Балаклеи от батальонов украинских националистов. Такое заявление на утреннем брифинге от 3 марта сделал официальный представитель ведомства Игорь Конашенков. Генерал-майор подчеркнул, что Вооруженные силы РФ успешно продолжают проведение наступательной миссии. Уже взяты под контроль такие города и населенные пункты как Чистополье, Новополтавка, Жовтневое. Военнослужащие выровняли передний край с подразделениями Донецкой Народной Республики.

Российской армией принимаются меры по обеспечению безопасности мирного населения Украины. Игорь Конашенков, генерал-майор РФ

Эксперт напомнил прессе о том, что Вооруженные силы ДНР также сузили кольцо окружения города Мариуполь. Силовики взяли под свой контроль ряд населенных пунктов: Виноградное, Сартана и Водяное.

Фото и видео: Минобороны России