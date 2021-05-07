Минобороны России сообщило об освобождении Балаклеи от украинских националистов

Минобороны России сообщило об освобождении Балаклеи от батальонов украинских националистов. Такое заявление на утреннем брифинге от 3 марта сделал официальный представитель ведомства Игорь Конашенков. Генерал-майор подчеркнул, что Вооруженные силы РФ успешно продолжают проведение наступательной миссии. Уже взяты под контроль такие города и населенные пункты как Чистополье, Новополтавка, Жовтневое. Военнослужащие выровняли передний край с подразделениями Донецкой Народной Республики.
Российской армией принимаются меры по обеспечению безопасности мирного населения Украины.
Игорь Конашенков, генерал-майор РФ
Эксперт напомнил прессе о том, что Вооруженные силы ДНР также сузили кольцо окружения города Мариуполь. Силовики взяли под свой контроль ряд населенных пунктов: Виноградное, Сартана и Водяное.
Фото и видео: Минобороны России
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