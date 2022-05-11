Минобороны России показало кадры боевых вылетов истребителей Су-35С

Пилоты выполнили поставленные задачи.

Российское министерство по обороне показало, как сверхманевренные многофункциональные истребители Су-35С уничтожают объекты Вооруженных сил Украины в рамках специальной военной операции. В пресс-службе военного ведомства пояснили, что перед каждый вылетом экипаж проходит тщательную подготовку. Также специалисты инженерно-технического состава проверяют на исправность системы авиационных комплексов, заправляют самолеты топливом и заряжают их боеприпасами.

Для ликвидации военных объектов противника применяется как ракетное, так и бомбовое вооружение. Снаряды ставятся военными вручную, что позволяет полностью контролировать процесс. На демонстрируемом ролике в социальных сетях показано как боевой самолет сначала разгоняется, после чего резко взмывает в небо. В рамках полета пилот смог навести прицел на мишень, выполнил поставленную задачу, а в завершении - посадил борт.

Минобороны показало кадры ударов Ка-52 по военным объектам на Украине.

Фото и видео: Минобороны России