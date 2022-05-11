Минобороны показало кадры ударов Ка-52 по военным объектам на Украине

Командир экипажа вертолета рассказал о проведенной миссии.

Российское министерство по обороне показало кадры ударов вертолетов Ка-52 по военным объектам на Украине в рамках специальной военной операции. В кадре демонстрируется запись, сделанная с прицельного комплекса воздушного борта. Представитель ВС РФ подчеркнул, что в боевой обстановке борта показывают хороший уровень эффективности, так как вертолеты способны вынырнуть "перед самым лесом", так и не дав противнику времени на опознание принадлежности вертолета.

Выполняли задачи на поражение опорных пунктов противника. Выполнили заход и двумя парами отработали, поразили технику и вернулись. Все живы и здоровы. командир экипажа

В Минобороны РФ пояснили, что на кадрах внешнего объективного контроля авиационного комплекса показано нанесение неожиданного ракетного удара с воздуха по бронетехнике и складам с боеприпасами противника. Все заданные мишени были уничтожены военными из России.

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Фото и видео: Минобороны России

