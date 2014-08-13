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Минобороны РФ: российские военные сорвали несколько попыток ВСУ захватить остров Змеиный

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Украинские войска планировали несколько попыток высадки воздушного и морского десанта на остров.

Вооруженные силы России сорвали несколько попыток украинских войск захватить остров Змеиный. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

По его словам, в проведении этих провокаций киевским режимом принимали участие советники из США и Великобритании. Украинские войска планировали несколько попыток высадки воздушного и морского десанта на остров. Однако в результате грамотных действий российских военных противник понес большие потери.

Конашенков уточнил, что в результате отраженных атак были уничтожены четыре самолета, один вертолет и 29 беспилотников. Также российские военные поразили три бронированных десантно-штурмовых катера.

Ранее в Минобороны сообщили, что ракетами "Оникс" уничтожены украинские вертолеты в Одесской области.

Видео: Минобороны России

Теги: вооруженные силы россии, вооруженные силы украины, игорь конашенков, минобороны россии, остров змеиный
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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