Минобороны РФ: российские военные сорвали несколько попыток ВСУ захватить остров Змеиный

Украинские войска планировали несколько попыток высадки воздушного и морского десанта на остров.

Вооруженные силы России сорвали несколько попыток украинских войск захватить остров Змеиный. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

По его словам, в проведении этих провокаций киевским режимом принимали участие советники из США и Великобритании. Украинские войска планировали несколько попыток высадки воздушного и морского десанта на остров. Однако в результате грамотных действий российских военных противник понес большие потери.

Конашенков уточнил, что в результате отраженных атак были уничтожены четыре самолета, один вертолет и 29 беспилотников. Также российские военные поразили три бронированных десантно-штурмовых катера.

Ранее в Минобороны сообщили, что ракетами "Оникс" уничтожены украинские вертолеты в Одесской области.

Видео: Минобороны России