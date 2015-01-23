Игорь Кириллов рассказал о "Программе совместного уменьшения угрозы" США.

В российском министерстве по обороне назвали разъяснения США о биологической деятельности на территории постсоветского пространства "мечтой прокурора". Соответствующее заявление сделал на брифинге с журналистами руководитель войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ Игорь Кириллов. Эксперт представил результат анализа тех документов, которые касаются военно-биологической деятельности США на Украине.

Отражены особенности реализации "Программы совместного уменьшения угрозы" Нанна - Лугара, одной из целей которой являлось привлечение к работам "тысяч бывших советских ученых, специализирующихся на биологическом оружии". Игорь Кириллов, глава РХБЗ

Игорь Кириллов напомнил о том, что 9 июня на сайте Пентагона опубликовано официальное заявление о биологической деятельности США на постсоветском пространстве. Американская администрация признана финансирование 46 местных биолабораторий, а также признали связь Пентагона с УНТЦ (научно-технологическим центром Украины). Игорь Кириллов отметил, что программа "совместного уменьшения угрозы" была заявлена США как проект по исключению возможности сотрудничества ученых с террористическими движениями. В РХБЗ отметили, что данная попытка американской стороны по обелению запятнанной репутации, обернулось для Вашингтона "мечтой прокурора".

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Фото и видео: Минобороны России