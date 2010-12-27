Минобороны России испытало спутник-инспектор, который отделился от основного аппарата. Об этом сообщили в "ТАСС" со ссылкой на пресс-службу ведомства. Целью ведомства стала оценка технического состояния российских спутников
Для этого малый спутник отделился от запущенной ранее многофункциональной платформы. Это произошло еще 26 ноября с космодрома Плесецк. В расчетное время аппарат вышел на целевую орбиту, а после его приняли на управление ВСК. С устройства экспертам передаются данные для обработки по состоянию космических аппаратов. Также оптическое оборудование позволяет спутнику-инспектору делать снимки поверхности Земли.
Ранее Piter.tv писал о том, что испытания новейшей российской ядерной ракеты стартуют в начале года.
Фото: Pixabay.com
Видео: YouTube/
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