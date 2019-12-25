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Минобороны России допустило возможность вывода Запорожской АЭС в "холодный резерв"
Сегодня, 13:41
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Минобороны России допустило возможность вывода Запорожской АЭС в "холодный резерв"

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Игорь Кириллов не исключил остановку работы ЗАЭС.

Российское министерство по обороне допустило возможность вывода Запорожской атомной электростанции в "холодный резерв". Данный вопрос будет рассмотрен из-за готовящейся на режимном объекте провокации со стороны киевского режима. Соответствующее заявление в рамках брифинга с журналистами сделал руководитель  войск радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Вооруженных сил России Игорь Кириллов. Генерал-лейтенант подчеркнул, что при негативной обстановке на ЗАЭС будут выведены из работы 5 и 6 энергоблоки, что приведет к остановки АЭС.

При продолжении негативного развития ситуации, связанной с обстрелами атомной станции Украиной, может быть рассмотрен вопрос о выводе в "холодный резерв" 5-го и 6-го энергоблоков, что приведет к остановке Запорожской АЭС.

Игорь Кириллов, глава РХБЗ

В Минобороны РФ напомнили о причинах и последствиях аварий на ЧАЭС и Фукусиме.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: запорожская аэс, запорожье, игорь кириллов, минобороны, рхбз
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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