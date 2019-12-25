Минобороны России допустило возможность вывода Запорожской АЭС в "холодный резерв"

Игорь Кириллов не исключил остановку работы ЗАЭС.

Российское министерство по обороне допустило возможность вывода Запорожской атомной электростанции в "холодный резерв". Данный вопрос будет рассмотрен из-за готовящейся на режимном объекте провокации со стороны киевского режима. Соответствующее заявление в рамках брифинга с журналистами сделал руководитель войск радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Вооруженных сил России Игорь Кириллов. Генерал-лейтенант подчеркнул, что при негативной обстановке на ЗАЭС будут выведены из работы 5 и 6 энергоблоки, что приведет к остановки АЭС.

При продолжении негативного развития ситуации, связанной с обстрелами атомной станции Украиной, может быть рассмотрен вопрос о выводе в "холодный резерв" 5-го и 6-го энергоблоков, что приведет к остановке Запорожской АЭС. Игорь Кириллов, глава РХБЗ

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Фото и видео: Минобороны России