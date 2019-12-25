Минобороны РФ заявило об успешном испытании системы ПВО С-500

Данное вооружение планируется ввести в строй ВС России в ближайшее время.

Начальник зенитных ракетных войск Воздушно-космических сил РФ Сергей Бабаков заявил, что система противовоздушной обороны нового поколения С-500 "Прометей" прошла успешные испытания с боевыми пусками зенитных управляемых ракет. Об этом он сказал в интервью изданию "Красная звезда".

По его словам, данное вооружение планируется ввести в строй ВС России в ближайшее время.

В настоящее время проведен ряд испытаний с боевыми пусками зенитных управляемых ракет по воздушным мишеням. Все испытания завершены с положительным результатом. Сергей Бабаков, начальник зенитных ракетных войск ВКС РФ

Он подчеркнул, что характеристики данной зенитно-ракетной системы позволяют ликвидировать аэродинамические, баллистические цели, а также гиперзвуковое оружие всех модификаций. По словам Бабакова, аналогов данного вооружения в мире не существует.

Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что в скором времени в строй армии РФ войдут новые уникальные системы вооружений. По его словам, помимо С-500, на очереди стоят межконтинентальная баллистическая ракета "Сармат", корабельная гиперзвуковая ракета "Циркон" другие комплексы.

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Фото: Минобороны РФ