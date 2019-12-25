Михаил Мизинцев рассказал об уничтожении практически всех огневых точек противника силами ДНР и ВС РФ.

Минобороны РФ заявило о ликвидации основных сил неонацистов в жилых кварталах Мариуполя. С таким заявлением перед журналистами выступил официальный представитель военного ведомства в вечернем брифинге от 14 марта. По данным руководителя Национального центра управления обороной России Михаила Мизинцева, Вооруженными силами РФ ликвидированы практически все огневые точки, которые были оборудованы украинскими неонацистами на пригородных территориях Мариуполя.

Генерал-полковник Михаил Мизинцев уточнил, боевыми формированиями Донецкой народной республики при поддержке ВС РФ созданы четыре колонны общей численностью 200 автобусов. Из данных транспортных средств уже 50 прибыли в регион Донбасса к Мариуполю.

Успешная операция по разблокированию города позволила сегодня с 15 часов открыть гуманитарные коридоры для выхода мирных жителей и приступить к массовой эвакуации населения, которое длительное время находилось в заложниках у неонацистов. Михаил Мизинцев, генерал-полковник РФ

На пригородные территории Мариуполя также доставлены 450 тонн медикаментов и другую гуманитарную помощь.

Летчик российского штурмовика Су-25 посадил самолет после попадания в него ракеты ВСУ.

Фото и видео: Министерство обороны РФ