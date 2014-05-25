Минобороны РФ: запрет на применение в частях импортных смартфонов останется

Александр Осадчук рассказал о российских гаджетах и приложениях для военных.

Минобороны России подтвердило запрет на применение в частях импортных смартфонов. Об этом журналистам ТАСС рассказал заместитель главы Департамента информационных систем Александр Осадчук. Генерал-майор уточнил, что на базе военного технологического полиса "Эра" создаются мобильные гаджеты отечественного производства, а также приложения. Они будут использоваться для повседневной деятельности военнослужащих, находящихся на территории российских воинских частей.

Мы здесь продвигали решения на мобильной платформе "Аврора", в этом направлении у нас идут эксперименты по созданию защищенного телефона, который будет работать в различных режимах, в том числе которые позволят обеспечить безопасную связь. Александр Осадчук, генерал-майор РФ

В настоящее время в технополисе "Эра" апробируется проект "Кварц". Речь идет о разработке цифровой экосистемы для решения повседневных задач военного личного состава. Также разворачивается система "Паспорт". Она будет обеспечивать доступ военнослужащего к данным, которые ему нужны в повседневной жизни. Системы также позволяют оптимизировать повседневную деятельность членов семей военнослужащих.

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Фото: Piter.tv