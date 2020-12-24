Карлсон, муми-тролль и домашние монстры поселились во дворе на Фонтанке

Герои театра Karlsson Haus поселились во дворе на Фонтанке, 50.

С помощью QR-кодов посетители найдут 9 анимированных персонажей из спектаклей про муми-троллей, Карлсона, домашних монстров и Одиссея.

Карлсон – такой персонаж, которого, как мне кажется, нельзя материализовывать. Это тот персонаж, которого ребенок ждет, о котором он мечтает, но который невидим для взрослых. Анна Павинская, директор театра Karlsson Haus

Увидеть виртуальных героев можно в приложении Instagram, они появляются, когда пользователь записывает истории.

Это совместный проект Karlsson Haus и студентов Института кино и телевидения. Они разработали объекты дополненной реальности, которые полностью повторяют театральные куклы.

В рисовании есть композиция – это сферы, треугольники, прямоугольники. То же самое и с персонажем, все детали мы соединяем в одно. Некоторые персонажи вроде Циклопа были сделаны в специальной программе, которая является аналогом лепки. Анастасия Грекова, создатель 3D-моделей

Герои спектаклей созданы с применением 3D-моделирования, они меняют размер и положение в пространстве.

Надо заранее знать или выбирать то, как модель будет двигаться. Допустим, моя модель – змея, у нее нет ни ручек, ни ножек, поэтому она помахать не может. Единственный вариант создать анимацию – сделать так, чтобы она ползла, то есть нужно было добавить дополнительные сечения. Мария Голубцова, создатель 3D-моделей

Полученную маску можно скачать на смартфон, так герои оживут не только во дворе театра, но и в любом другом месте.

Мне очень важно, чтобы ребята в учебном процессе делали проекты, которые выходят сразу во взрослую жизнь и становятся востребованными. Игорь Ефимов, профессор Института кино и телевидения

Видео, фото: Piter.TV