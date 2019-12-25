Минобороны РФ: войска ДНР ведут бои в центре Мариуполя

Игорь Конашенков рассказал о сжатии кольца в регине для украинских военнослужащих.

В российском министерстве по обороны заявили, что подразделения Донецкой народной республики ведут бои против украинских военнослужащих в центре Мариуполя. Они сжимают кольцо для противников. Такое заявление на утреннем регулярном брифинге от 18 марта сделал официальный представитель военного ведомства Игорь Конашенков. Специалист заметил, что силы ДНР поддерживаются Вооруженными силами РФ.

Напомним, что украинский город Мариуполь к 11 марта оказался блокирован. В середине февраля Минобороны России рассказало о ликвидации в регионе почти все огневых точек, которые были оборудованы украинской стороной.

Минобороны РФ опубликовало кадры сопровождения вертолетами колонн российской техники.

Фото и видео: Минобороны России