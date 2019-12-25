Минобороны РФ опубликовало кадры сопровождения вертолетами колонн российской техники

Миссию выполняли силы ВКС России.

В российском министерстве по обороне опубликованы кадры авиационного сопровождения вертолетами колонн бронированной и автомобильной техники. Известно, что миссия выполнялась силами экипажей ударных вертолетов Ми-28Н, Ка-52 и Ми-24 на малых и предельно малых высотах.

ВКС России выполнили задачи по авиационному патрулированию и сопровождению колонн российской бронированной и автомобильной техники. пресс-служба Минобороны России

В пресс-службе военного ведомства заявили о том, что армейская авиация во время проведения специальной военной операции на территории Украины выполняет задачи по сопровождению, ликвидации бронетехники противника, доставке десанта и грузов к указанным местам назначения.

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Фото и видео: Минобороны России