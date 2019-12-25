Байден назвал Путина "смертоносным диктатором и бандитом"

Президент США в очередной раз сделал выпад против российского коллеги.

Американский президент Джо Байден назвал российского лидера Владимира Путина "смертоносным диктатором" и "чистым бандитом". Такое заявление глава государства сделал во время ежегодного обеда с ирландскими партнерами, на котором политик отметил вклад граждан этой страны в противодействии российской специальной военной операции на Украине.

Сейчас у вас есть Ирландия с Великобританией и другой публикой, выступающей все вместе против смертоносного диктатора, чистого бандита, который ведет аморальную войну против народа Украины. Джо Байден, президент США

Днем ранее американский лидер заявил прессе о том, что считает Владимира Путина "военным преступником". В ответ на это заявление официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заметил, что такая риторика со стороны США является непростительной и недопустимой. Он напомнил о том, что США являются причиной падения бомб, от которых погибли сотни тысяч людей по всему миру.

Блинкен заявил о гибели на Украине гражданина США.

Фото и видео: Белый дом