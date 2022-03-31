Игорь Конашенков сообщил о том, что в программах участвовали высокопоставленные представители Пентагона.

В российском министерстве по обороне рассказали о том, что Вооруженными силами РФ выявлены должностные лица, участвовавшие в создании биологического оружия на Украине. Сведения установлены представителями сил радиационной, химической и биологической защиты России. Соответствующими данными с журналистами во время регулярного вечернего брифинга от 30 марта поделился официальный представитель военного ведомства Игорь Конашенков.

В результате изучения новых материалов …. выявлены конкретные должностные лица, которые принимали участие в создании компонентов биологического оружия. Игорь Конашенков, генерал-майор РФ

Представитель Минобороны пояснил, что ответственными должностными лицами являются руководители подразделений и сотрудники Минобороны США, а также основных компаний-подрядчиков военного ведомства. Конашенков сообщил о проводящихся журналистских расследованиях в западных СМИ, в которых говорится о том, что данные подразделения напрямую связаны с сыном действующего лидера Белого дома Хантером Байденом.

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Фото и видео: Минобороны России