  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 7:30
142
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

МО РФ: ВС России ведут бой у Великой Новоселки

0 0

Игорь Конашенков рассказал о том, что армия прорвала оборону противника у реки Шайтанки.

В российском министерстве по обороне рассказали о том, что Вооруженные силы России ведут бой у Великой Новоселки. Соответствующей информацией с журналистами в рамках вечернего регулярного брифинга от 30 марта поделился официальный представитель военного ведомства Игорь Конашенков. Генерал-майор уточнил, что армия прорвала оборону Вооруженных сил Украины.

Прорвали хорошо укрепленную оборону противника, форсировали реку Шайтанка и ведут бой с подразделениями 53-й механизированной бригады на подступах к населенному пункту Великая Новоселка.

Игорь Конашенков, генерал-майор РФ

Эксперт пояснил прессе, что в текущий момент ведется зачистка территории от националистических формирований поселка Золотая Нива. Продвижение войск по данному маршруту составило восемь километров. Российским военнослужащим удалось ликвидировать до 50 человек личного состава ВСУ, а также три танка, пять БМП, восемь автомобилей.

ВС РФ и проводят перегруппировку войск на киевском и черниговском направлениях.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: великая новоселка, всу, игорь конашенков, минобороны, шайтанка
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии