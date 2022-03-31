МО РФ: ВС России ведут бой у Великой Новоселки

Игорь Конашенков рассказал о том, что армия прорвала оборону противника у реки Шайтанки.

В российском министерстве по обороне рассказали о том, что Вооруженные силы России ведут бой у Великой Новоселки. Соответствующей информацией с журналистами в рамках вечернего регулярного брифинга от 30 марта поделился официальный представитель военного ведомства Игорь Конашенков. Генерал-майор уточнил, что армия прорвала оборону Вооруженных сил Украины.

Прорвали хорошо укрепленную оборону противника, форсировали реку Шайтанка и ведут бой с подразделениями 53-й механизированной бригады на подступах к населенному пункту Великая Новоселка. Игорь Конашенков, генерал-майор РФ

Эксперт пояснил прессе, что в текущий момент ведется зачистка территории от националистических формирований поселка Золотая Нива. Продвижение войск по данному маршруту составило восемь километров. Российским военнослужащим удалось ликвидировать до 50 человек личного состава ВСУ, а также три танка, пять БМП, восемь автомобилей.

ВС РФ и проводят перегруппировку войск на киевском и черниговском направлениях.

Фото и видео: Минобороны России