Минобороны РФ: в ЛНР уничтожены четыре украинские диверсионные группы

В ЛНР уничтожены четыре украинские диверсионные группы. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.
Диверсионные группы были обнаружены в районах населенных пунктов Нововодяное, Кармазиновка и Макеевка. Их уничтожили огнем артиллерии. В результате действий российских военных ликвидировано 17 украинских боевиков, два пикапа с крупнокалиберными пулементами и один автомобиль.
Ранее в Минобороны сообщили, что подводная лодка "Магадан" завершила межфлотский переход во Владивосток.
Видео: Минобороны России
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