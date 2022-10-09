Минобороны РФ: в ЛНР уничтожены четыре украинские диверсионные группы

В результате действий российских военных ликвидировано 17 украинских боевиков.

В ЛНР уничтожены четыре украинские диверсионные группы. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Диверсионные группы были обнаружены в районах населенных пунктов Нововодяное, Кармазиновка и Макеевка. Их уничтожили огнем артиллерии. В результате действий российских военных ликвидировано 17 украинских боевиков, два пикапа с крупнокалиберными пулементами и один автомобиль.

Ранее в Минобороны сообщили, что подводная лодка "Магадан" завершила межфлотский переход во Владивосток.

Видео: Минобороны России