Подводная лодка "Магадан" завершила межфлотский переход во Владивосток

Она является третьей дизель-электрической подлодкой, способной нести на вооружении высокоточные крылатые ракеты "Калибр".

Подводная лодка "Магадан" Тихоокеанского флота завершила межфлотский переход. Об этом сообщили в Минобороны.

Экипаж подлодки прибыл с Балтийского флота в пункт базирования во Владивостоке. Личный состав преодолел более девяти тысяч морских миль. Их приветствовал командующий Приморской флотилией контр-адмирал Валерий Казаков.

В пресс-службе ведомства отметили, что подлодка "Магадан" является третьей дизель-электрической подлодкой, способной нести на вооружении высокоточные крылатые ракеты "Калибр".

Ранее Минобороны показало кадры стрельбы из "Ураганов" по подразделениям ВСУ.

Видео: Минобороны России