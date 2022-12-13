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Минобороны РФ: украинские войска потеряли более 60 человек на Южнодонецком направлении

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Также российские войска уничтожили три боевые бронированные машины, четыре пикапа, гаубицу Д-20 и две гаубицы Д-30.

Украинские войска потеряли более 60 человек на Южнодонецком направлении. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Артиллерия группировки войск "Восток" нанесла огневое поражение по скоплениям живой силы и военной техники украинских войск в районах населенных пунктов Пречистовка и Угледар (ДНР). Также российские войска уничтожили три боевые бронированные машины, четыре пикапа, гаубицу Д-20 и две гаубицы Д-30.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные поразили пункт ремонта военной техники близ Славянска.

Видео: Минобороны России

Теги: вооруженные силы украины, игорь конашенков, минобороны россии, южнодонецкое направление
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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