Минобороны РФ: российские военные поразили пункт ремонта военной техники близ Славянска

Также российские войска уничтожили две боевые машины РСЗО "Град" и две самоходные гаубицы "Гвоздика".

Вооруженные силы России поразили пункт ремонта военной техники близ Славянска (ДНР). Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

В этом пункте ремонтировали и восстанавливали вооружение и военную технику десантно-штурмовой бригады украинских войск. Также российские войска уничтожили две боевые машины РСЗО "Град" и две самоходные гаубицы "Гвоздика".

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы экипажей вертолета Ка-52.

Видео: Минобороны России