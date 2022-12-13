Минобороны РФ: российские военные поразили пункт ремонта военной техники близ Славянска

Вооруженные силы России поразили пункт ремонта военной техники близ Славянска (ДНР). Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.
В этом пункте ремонтировали и восстанавливали вооружение и военную технику десантно-штурмовой бригады украинских войск. Также российские войска уничтожили две боевые машины РСЗО "Град" и две самоходные гаубицы "Гвоздика".
Ранее Минобороны показало кадры боевой работы экипажей вертолета Ка-52.
Видео: Минобороны России
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