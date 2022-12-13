Минобороны показало кадры боевой работы экипажей вертолета Ка-52

В результате выполненных действий были уничтожены бронетехника ВСУ и пункт управления.

Минобороны показало видео боевой работы экипажей вертолета Ка-52 в рамках выполнения задач спецоперации на Украине.

На опубликованных кадрах летчик выполняют пуски ракет по обнаруженным укрепленным пунктам подразделений украинских войск. В результате выполненных действий были уничтожены бронетехника ВСУ и пункт управления.

По словам командира экипажа Ка-52, благодаря вертолеты и умелым действиям инженерно-технического состава задача была выполнена

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы ЗРК "Тор-М2У".

Видео: Минобороны России