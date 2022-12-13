Минобороны показало кадры боевой работы ЗРК "Тор-М2У"

Минобороны показало видео боевой работы ЗРК "Тор-М2У" в рамках выполнения задач спецоперации.
На опубликованных кадрах расчет обнаруживает приближающиеся беспилотники противника, после чего производит пуск ракет. Затем боевая машина выполняет смену огневой позиции.
В военном ведомстве отметили, что в зоне спецоперации ЗРК "Тор" работают круглосуточно, спасая от воздушных атак боевые позиции подразделений и мирное население.
Ранее Минобороны показало кадры боевой работы гаубиц Д-30.
Видео: Минобороны России
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