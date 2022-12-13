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Минобороны показало кадры боевой работы ЗРК "Тор-М2У"

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Расчет обнаруживает приближающиеся беспилотники противника, после чего производит пуск ракет.

Минобороны показало видео боевой работы ЗРК "Тор-М2У" в рамках выполнения задач спецоперации.

На опубликованных кадрах расчет обнаруживает приближающиеся беспилотники противника, после чего производит пуск ракет. Затем боевая машина выполняет смену огневой позиции.

В военном ведомстве отметили, что в зоне спецоперации ЗРК "Тор" работают круглосуточно, спасая от воздушных атак боевые позиции подразделений и мирное население.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы гаубиц Д-30.

Видео: Минобороны России

Теги: боевая работа, зрк тор-м2, минобороны россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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