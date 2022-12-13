Минобороны показало кадры боевой работы гаубиц Д-30

Расчеты 122-мм гаубицы уничтожают укрытую пехоту украинских войск.

Минобороны показало видео боевой работы гаубиц Д-30 в рамках выполнения задач спецоперации.

На опубликованных кадрах расчеты 122-мм гаубицы уничтожают укрытую пехоту украинских войск с закрытых огневых позиций. Отмечается, что военнослужащие тратят не более двух минут на проведение выстрела после того, как получают информацию о расположении цели.

В военном ведомстве отметили, что артиллерийские расчеты укомплектованы не только военнослужащими по контракту, но и добровольцами, которые успешно выполняют боевые задачи.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские ПВО сбили 17 украинских беспилотников.

Видео: Минобороны России