Минобороны РФ: российские ПВО сбили 17 украинских беспилотников

Также российские ПВО сбили 12 снарядов РСЗО HIMARS, "Ольха" и "Ураган".

Российские средства ПВО за сутки сбили 17 украинских беспилотников. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Беспилотники были обнаружены в районах населенных пунктов Фомовка, Владимировка, Полтава, Голиково Пшеничное, Коломыйчиха, Нижняя Дуванка, Лисичанск (ЛНР), Октябрьское, Никольское, Терны, Благовещенка (ДНР), Работино, Приютное и Пологи (Запорожская область). Также российские ПВО сбили 12 снарядов РСЗО HIMARS, "Ольха" и "Ураган".

Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска уничтожили более 250 военных ВСУ на Донецком направлении.

Видео: Минобороны России