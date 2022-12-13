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Минобороны РФ: российские войска уничтожили более 250 военных ВСУ на Донецком направлении

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Также российские войска уничтожили склад боеприпасов в ЛНР.

Вооруженные силы России уничтожили более 250 украинских военных на Донецком направлении. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Российские войска поразили боевую машину пехоты, четыре втомобиля, две артиллерийские системы М777, самоходную гаубицу М109 Paladin, самоходную гаубицу "Акация", буксируемую пушку "Гиацинт" и две противотанковые пушки "Рапира". Также российские войска уничтожили склад боеприпасов в районе населенного пункта Белогоровка (ЛНР).

Ранее в Минобороны сообщили, что ВКС ракетным ударом поразили цеха завода бронетехники в Харькове.

Видео: Минобороны России

 

Теги: вооруженные силы россии, донецкое направление, игорь конашенков, минобороны россии
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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