Минобороны РФ: ВКС ракетным ударом поразили цеха завода бронетехники в Харькове

Отмечается, что на этих цехах производили бронетанковую технику украинских войск.

ВКС России ракетным ударом поразили цеха завода бронетехники в Харькове. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Российские военные поразили цеха на территории машиностроительного завода им. Малышева. Отмечается, что на этих цехах производили бронетанковую технику украинских войск. Также Конашенков отметил, что в районе Красного Лимана (ДНР) был уничтожен украинский ЗРК "Оса-АКМ".

Ранее Минобороны показало кадры подготовки штурмовых подразделений ВДВ в тыловом районе СВО.

Видео: Минобороны России