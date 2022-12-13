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Минобороны показало кадры подготовки штурмовых подразделений ВДВ в тыловом районе СВО

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Занятия на полигоне проходят в условиях, максимально приближенных к боевым.

Минобороны показало видео подготовки штурмовых подразделений ВДВ в тыловом районе спецоперации.

На опубликованных кадрах военнослужащие проходят занятия по тактической, огневой и медицинской подготовке, которые проводят опытные инструктора. Личный состав отрабатывает действия при перемещении на поле боя в парах и тройках.

В военном ведомстве отметили, что одним из важнейших элементов огневой подготовки для командиров взводов и рот является управление огнем подразделения в бою. Занятия на полигоне проходят в условиях, максимально приближенных к боевым.

Ранее в Минобороны сообщили, что группировка "Восток" за сутки уничтожила более 95 украинских военных.

Видео: Минобороны России

Теги: вдв, минобороны россии, подготовка, подразделения
Категории: Лента новостей, Новости России,

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