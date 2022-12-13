Игорь Конашенков сообщил об успехах в Запорожье и Южно-донецком направлении.

Группировка Вооруженных сил России "Восток" за последние сутки проведения специальной военной операции уничтожила более 95 украинских военных. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами от 11 февраля сделал официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант пояснил, что дополнительно было ликвидированы 13 единиц техники ВСУ (четыре танка, две боевые машины пехоты (БМП), две бронированные автомобиля, артиллерийская установка М109 "Paladin" американского производства, три гаубицы Д-20, гаубица "Гиацинт-Б". Миссии выполнены на южно-донецком направлении и запорожском направлении.

Оперативно-тактической авиацией и артиллерией наносилось комплексное огневое поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Угледар, Павловка и Новоселка Донецкой народной республики. пресс-служба Минобороны России

Эксперт добавил, что в районах населенных пунктов Елизаветовки, Доброволья и Новоукраинки поражены три склада с боеприпасами противника.

Российские войска уничтожили две украинские РЛС в Николаевской области.

Фото и видео: Минобороны России