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Российские войска уничтожили две украинские РЛС в Николаевской области

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Игорь Конашенков рассказал о ликвидации РЛС противника на СВО.

Российские войска уничтожили две украинские РЛС в Николаевской области. Соответствующее заявление официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков сделал в ходе регулярного брифинга с журналистами от 11 февраля. Генерал-лейтенант заметил, что военные поразили  две РЛС зенитно-ракетного комплекса С-300, а также одну РЛС обнаружения воздушных целей 35Д6, установленную в Харьковской области.

В районе населенного пункта Новый Буг Николаевской области уничтожена РЛС. В районе населенного пункта Шебелинка Харьковской области уничтожена РЛС.

Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

В общей сложности в зоне специальной военной операции на Украине оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ за последние сутки поражено 92 украинское подразделение артиллерии, находящиеся на огневых позициях, а также живая сила противника и боевая техника в 116 районах.

Российская ПВО уничтожила 19 украинских беспилотников.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: всу, игорь конашенков, минобороны, николаевская область, рлс, сво
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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