Игорь Конашенков рассказал о сбитых боеприпасах для HIMARS.

Российская противовоздушная система обороны уничтожила за последние сутки в зоне СВО 19 украинских беспилотников. дроны противника были сбиты на территориях в Луганской и Донецкой народных республиках, Запорожской и Херсонской областей. Соответствующее заявление официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков сделал в ходе регулярного брифинга с журналистами от 11 февраля. Генерал-лейтенант пояснил, что дополнительно были ликвидированы пять боевых снарядов от реактивных систем залпового огня HIMARS американского производства.

Средствами ПВО уничтожены 19 беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Стельмаховка, Нововодяное, Голиково, Кременная, Александровка, Жовтневое, Фёдоровка, Обильное и Дорожнянка, Рыбальче. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

В общей сложности с начала проведения специальной военной операции в регионе конфликта российские войска уничтожили 384 самолета, 207 вертолетов, 3088 БПЛА, 403 зенитных ракетных комплекса, 7826 танков и других боевых бронированных машин противника.

В МО РФ оценили потери ВСУ на Донецком направлении.

Фото и видео: Минобороны России

