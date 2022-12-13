В МО РФ оценили потери ВСУ на Донецком направлении

Игорь Конашенков рассказал о ходе СВО за сутки.

В российском министерстве по обороне оценили потери Вооруженных сил Украины на Донецком направлении за последние сутки проведения специальной военной операции. В рамках регулярного брифинга с журналистами от 11 февраля официальный представитель ведомства Игорь Конашенков уточнил, что личный состав противника лишился 140 человек. а также 14 единиц боевой техники. В последнем случае речь идет о поражении двух машин пехоты, шести единиц автомобильной техники, двух артиллерийских установок M777 американского производства, самоходной гаубице Krab польского изготовления, гаубицах "Гиацинт-Б" и Д-30. Дополнительно военные уничтожили в районе СВО радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы от США AN/TPQ-50.

В результате успешных наступательных действий Южной группировки войск, ударов авиации и огня артиллерии за сутки уничтожено свыше 140 украинских военнослужащих. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Генерал-лейтенант РФ добавил, что в районах населенных пунктов Бердычи, Авдеевка и Новопокровское Донецкой Народной Республики военными уничтожены три склада боеприпасов ВСУ.

Минобороны рассказало о потерях украинских войск на Купянском и Краснолиманском направлениях.

Фото и видео: Минобороны России