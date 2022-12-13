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Минобороны РФ: украинские военные потеряли до 275 солдат на Донецком направлении

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Также были поражены боевая машина РСЗО "Ураган", гаубица Д-20, самоходная гаубица "Гвоздика" и САУ M109 Paladin.

 

Вооруженные силы Украины потеряли до 275 солдат на Донецком направлении. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

В ходе активных действий подразделений Южной группировки войск на данном направлении российские войска уничтожили два танка, две боевые бронированные машины и два пикапа. Также были поражены боевая машина РСЗО "Ураган", гаубица Д-20, самоходная гаубица "Гвоздика" и САУ M109 Paladin.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские ПВО сбили семь украинских беспилотников.

Видео: Минобороны России

Теги: вооруженные силы украины, донецкое направление, игорь конашенков, минобороны россии
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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