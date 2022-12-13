Минобороны РФ: российские ПВО сбили семь украинских беспилотников

Также российские ПВО перехватили 15 снарядов РСЗО HIMARS, "Ураган" и "Ольха".

Российские средства ПВО за сутки сбили семь украинских беспилотников. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Беспилотники были обнаружены в районах населенных пунктов Окоп, Двуречное, Первомайск, Покровское (ЛНР), Егоровка (ДНР) и Балочки (Запорожская область). Также российские ПВО перехватили 15 снарядов РСЗО HIMARS, "Ураган" и "Ольха".

Ранее в Минобороны сообщили, что украинские военные потеряли до 160 солдат на Донецком направлении.

Видео: Минобороны России